Tragedia a Piandelagotti, allevatore perde la vita incornato da un toro

Luigi Lamberti, allevatore originario di Piandelagotti, è stato ritrovato senza vita da un amico ieri mattina in un campo di sua proprietà in località Macchione. A dare l'allarme era stata la sorella, residente a Milano, che non avendo sue notizie dal giorno precedente aveva chiesto l'intervento dell'amico per verificare che fosse tutto a posto.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Luigi Lamberti era ormai troppo tardi: si è spento all'età di 79 anni. A causarne la morte sarebbero state le incornate del suo toro, che lo avrebbe colpito con innumerevoli testate.

L'uomo, conosciuto e apprezzato in paese, aveva girato l'Italia per lavoro, tornando a Piandelagotti per trascorrere gli anni della pensione. Qui, si occupava della gestione del podere di famiglia e di alcuni bovini, tra cui quello che ne avrebbe causato il decesso.

Sul luogo della tragedia, sono stati medici del lavoro e medici legali per i rilievi. A loro toccherà decidere se procedere con l'autopsia.