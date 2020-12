Prendono a pugni un collega in cantiere, denunciati due muratori

I Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno denunciato a piede libero due operai edili, entrambi accusati di lesioni personali. L'indagine dell'Arma era nata in seguito a quanto accaduto il 14 dicembre in un cantiere della città, dove un giovane operaio era stato aggredito fisicamente dai colleghi, a quanto pare per motivi di natura lavorativa. Il lavoratore era stato medicato al Pronto Soccorso e dimesso con 10 giorni di prognosi. Dopo aver accertato i fatti, i due colleghi sono stati denunciati.