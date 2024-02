Chiude la A22 per nebbia in entrambe le direzioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella giornata odierna, un fitto manto di nebbia ha costretto all'azione pronta e necessaria delle autorità autostradali, portando alla temporanea chiusura degli svincoli in entrata della stazione autostradale di Campogalliano e Carpi, coinvolgendo entrambe le carreggiate.

Secondo autostrade per l'italia sulla A22 è Chiuso il tratto tra il Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per Nebbia persistente.

La nebbia ha ridotto la visibilità a livelli estremamente pericolosi, costringendo gli automobilisti a procedere con estrema cautela. Al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori, la decisione di chiudere gli svincoli è stata presa in via precauzionale.

La chiusura degli svincoli in entrata è stata attuata per prevenire incidenti e garantire la fluidità del traffico sulla rete autostradale. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione, rispettare le indicazioni sulle strade e ridurre la velocità in caso di visibilità limitata.

Si invitano gli automobilisti a rimanere aggiornati sulle condizioni del traffico tramite i canali ufficiali delle autorità autostradali e a pianificare accuratamente i loro spostamenti, considerando gli eventuali ritardi causati dalla chiusura temporanea degli svincoli autostradali.