Neopatentato in stato di ebbrezza si scontra con la massicciata della ferrovia. Ferito lui e una 18enne

Ha sbagliato strada e, mentre cercava di tornare sulla via principale, ha perso il controllo dell’auto e ha centrato una massicciata della linea ferroviaria.

Era in stato di ebbrezza il 19enne al volante, una circostanza aggravata dal fatto che, in qualità di neo-patentato, avrebbe dovuto osservare il livello di alcol pari a zero, come previsto dalla legge. Il giovane, quindi, è stato sanzionato dalla Polizia locale di Modena per l’episodio avvenuto in orario notturno nelle scorse settimane in strada Marzaglia.

Come ricostruito dall’Infortunistica, il 19enne, residente in provincia di Reggio Emilia, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un locale a Modena; sull’auto, una Fiat Punto, trasportava anche due passeggere 18enni. Nello schianto contro il manufatto sono rimasti feriti lo stesso conducente e una delle passeggere, accompagnati all’ospedale di Baggiovara dall’ambulanza del 118 con ferite di media gravità. Gli accertamenti clinici, i cui esiti sono stati inoltrati nei giorni scorsi al Comando di via Galilei, hanno dimostrato uno stato di alterazione alcolica del 19enne, con un tasso di alcol nel sangue di poco superiore a 0,5. Al giovane, quindi, è stata contestata per la violazione dell’articolo 186 del Codice della strada; sarà la Prefettura a definire la relativa sanzione amministrativa, che prevede la sospensione della patente per un periodo da 8 a 16 mesi, la decurtazione di 20 punti dal documento di guida e un verbale che può arrivare fino a 1.450 euro.

È terminato con l’auto nel fiume Tiepido, invece, un 27enne che nelle scorse settimane, sempre in orario notturno e all’uscita da un locale cittadino, ha perso il controllo della Ford Fiesta che stava conducendo in strada Gherbella in direzione sud. L’episodio è avvenuto all’altezza del ponte sul corso d’acqua e anche in questo caso l'automobilista, originario della Romania e residente in un comune della provincia, è rimasto ferito con lesioni di media gravità, così come il passeggero 23enne che trasportava. Dagli accertamenti clinici effettuati in ospedale è emersa l’alterazione del 27enne, con un tasso leggermente superiore al limite di 0,5 grammi di alcol nel sangue, collocando quindi nella prima fascia individuata dall’articolo 186 del Codice stradale.

Per il conducente la Prefettura potrà disporre la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, la decurtazione di 10 punti e un verbale che può arrivare fino a 1.086 euro. Sul luogo dell’incidente, oltre alle pattuglie dell’Infortunistica del Comando di via Galilei e al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del veicolo dal fiume.