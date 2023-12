Neve in arrivo, allerta gialla sull'Appennino

Si prevedono possibili nevicate nella fascia appenninica della provincia fino alle porte di Modena, nei territori di Castelnuovo Rangone e Formigine. In quella parte del nostro territorio vige infatti l'allerta gialla per nevicate.

Possibili nevischi anche sulla città durante notte e la mattinata senza però accumularsi al suolo.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1416m.

Attivato il Piano Neve

Il Comune di Formigine ha predisposto anche per l’inverno 2023/2024 il “Piano neve”, programmazione che stabilisce cosa fare nell’eventualità in cui si verifichino precipitazioni nevose. Oltre all’obbligo nazionale, per le vetture che circolano su strada, di montare gomme invernali, in vigore dallo scorso 15 novembre e fino al 15 aprile 2024, per affrontare le possibili nevicate il Comune di Formigine ha elaborato un piano che prevede queste dotazioni: 29 mezzi spazzaneve, 6 squadre per la pulizia e 11 mezzi spargisale. Su ogni mezzo impegnato nelle operazioni di pulizia delle strade saranno installati dispositivi GPS di tracciamento, al fine di migliorare l’efficienza e il coordinamento.