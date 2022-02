Tuttavia i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per alcuni interventi specie a supporto di automobilisti in difficolta. E' stato assistito anche un camper con a bordo la famiglia che aveva rotto la catena da neve mentre percorreva la strada a passo del lupo.

Forte nevicata questa notte sul nostro Appennino ma fortunatamente non ha creato particolari disagi.

Neve in Appennino: Vigili del Fuoco al lavoro per aiutare gli automobilisti in difficoltà