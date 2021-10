"No-Green Pass" l'undicesimo corteo contro le politiche sanitarie del Governo

Nuova manifestazione pomeridiana in centro storico con lo slogan "Noi siamo pro-vit(a), non siamo no-vax". La protesta prosegue

Ancora un pomeriggio di mobilitazioni contro il Green pass e le politiche sanitarie del Governo Draghi. Come in tante città italiane, a Modena è andata in scena l'ennesima protesta, l'undicesima consecutiva.

Dopo il consueto raduno delle ore 17 in Piazza Grande anche questo pomeriggio il corteo no-Green pass ha preso il via percorrendo poi via Emilia Centro.

Circa un migliaio questa volta i manifestanti presenti, che hanno sfilato per le vie del centro storico esibendo numerosi cartelli, realizzati individualmente dai partecipanti e concentrati come sempre sul tema della presunta discriminazione e illegittimità del certificato verde e intonando slogan in coro.

Dopo due mesi di proteste, seppur le fila dei manifestanti non sempre sono nutrite (come in questa giornata), il movimento promette di proseguire nella propria azione, dando appuntamento a tutti i partecipanti al prossimo sabato con le stesse modalità.

Il corteo, come sempre, si è svolto senza problemi di ordine pubblico.