Spesa no-mask al Mercato Albinelli: provocazioni, insulti e spintoni

Proseguono senza soluzioni di continuità le "incursioni" no-mask di Marcello Scunzani e di un gruppo di attivisti che in città rifiuta le regole anti-contagio. Il 44enne modenese prosegue la propria battaglia contro l'uso della mascherina e contro i vaccini, filmando la propria quotidianità e divulgando poi i video attraverso Telegram. Nelle ultime settimane sono state diverse le attività del gruppetto: spesa nei centri commerciali senza mascherina, tentativi di accesso senza green pass a teatro e in altri luoghi pubblici.

Chiaramente questi comportamenti generano tensioni e ripercussioni dal punto di vista amministrativo, al netto delle indagini penali che sono già in corso per gli episodi della prima parte dell'anno, quando Scunzani si era recato in altri luoghi - tra cui Policlinico e alcune scuole - guadagnandosi l'iscrizione nel registro degli indagati per interruzione di pubblico servizio, istigazione a delinquere e per la violazione della privacy.

Questo non è bastato a interrompere queste condotte, cui si aggiunge l'attività di propaganda che il 44enne modenese esegue distribuendo volantini in città.

Tra gli ultimi episodi, due in particolare hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nel primo caso si è trattato di un'incursione presso la Biblioteca Comunale Rotonda, dove Scunzani sena mascherina e certificazione verde ha preso ugualmente un libro, senza che il personale lo autorizzasse. E' partita la denuncia per furto, ma qualche ora dopo tutto si è concluso in cavalleria con al restituzione del libro agli agenti della Municipale.

Ben più caotica la situazione che si è venuta a creare il 5 gennaio presso il mercato Albinelli, dove Scunzani ed altri si sono recati per fare la spesa, sempre senza mascherina. I negozianti li hanno invitati ad uscire, ma i toni si sono accesi: sono volati insulti da ambo le parti e un negoziante ha perso le staffe, ci sono stati spintoni e si è per un istante raggiunto lo scontro fisico, mitigato dall'intervento dei presenti. Sul posto è intervenuta la Polizia per gli accertamenti del caso.