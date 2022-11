No Vax in tribunale contro gli agenti che li controllarono. Non ci sarà nessun processo

Avevano portato in Tribunale sette agenti accusandoli di abuso d'ufficio, ma non ci sarà nessun processo: oggi il Giudice Dott.ssa Eleonora Pirillo infatti, ha disposto l'archiviazione del procedimento "per insussistenza del fatto".

Sono una trentina di "no vax" di Spilamberto, che erano stati controllati dalle forze dell'ordine perchè assembrati e senza mascherina all'interno di un locale. Il comportamento che i negazionisti avevano definito "rastrellamento di tipo militare", era in realtà un esercizio pienamente legittimo, e anzi doveroso, del potere che era stato conferito agli agenti con l'obiettivo di contenere la pandemia.

Lo ha sostenuto il PM facendo richiesta di archiviazione del procedimento, e lo ha confermato il Giudice nell'ordinanza che la dispone parlando di "fantasiosa e inverosimile ricostruzione" fornita dalle "persone offese" di reati che "non sussistono".

Nonostante il "Comitato 6 gennaio" - così si era ribattezzato il gruppo di negazionisti capitanato da Marcello Scunzani - si fosse opposto all'archiviazione infatti, il Giudice ha ritenuto tale opposizione "del tutto inutile ed ininfluente", confermando ancora una volta la necessità di porre fine alla vicenda.

Usmia Carabinieri, tramite il suo Dirigente Esecutivo Alfonso Montalbano, fa sapere che il sindacato "non ha mai avuto dubbi sull'operato dei colleghi denunciati per aver fatto il loro lavoro" e che "ha sempre riposto la massima fiducia nella Giustizia", garantendo agli agenti assistenza legale tramite l'Avvocato Cosimo Zaccaria. Il legale commenta dicendo che ha "massimo rispetto per le idee altrui", aggiungendo però che "sotto un profilo penalistico, giustizia è stata fatta". A difendere le forze dell'ordine, oltre all'Avv. Zaccaria, vi erano gli Avvocati Pellegrini, Scaglione e Francioso.