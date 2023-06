Tornano i nomadi accanto al PalaPanini, il canale diventa una discarica

Il parcheggio accanto al Palapanini, dove abitualmente si insediano luna park e circhi, è stato nuovamente scelto come tappa per una (o più) carovane di nomadi. Da circa una settimana, infatti, diverse roulotte si sono stanziate in quell'area, seppur con arrivi e partenze durante le varie giornate.

Il fenomeno è noto e l'area di viale dello Sport rientra fra quelle periodicamente frequentate dai nuclei famigliari nomadi, che solitamente si trattengono per qualche giorno, in base alle esigenze personali e alla solerzia con cui le forze dell'ordine o la Polizia Locale li invitano a riprendere la strada.

L'area è isolata e il posteggio delle roulotte lontano dalla strada: una situazione che non genera attriti con i residenti o i fruitori dei parcheggi, come avviene in altre aree della città. Tuttavia il passaggio di queste persone comporta un innegabile problema di degrado, relativo in particolare all'abbandono di rifiuti. Il canale di scolo che scorre parallelo al cavo Minutara e accanto al quale si piazzano i mezzi dei nomadi è infatti diventato una discarica a cielo aperto, con rifiuti abbandonati e carrelli della spesa ribaltati nel'acqua.

Una situazione che si unisce a quella - stavolta indipendente dalla presenza di nomadi - che si registra nel parcheggio retrostante il palazzetto dello sport. Qui gli abbandoni di immondizia sono un problema serio per gran parte dell'anno. Oltre al decoro pubblico, la presenza di moltissimi rifiuti attira gli animali, topi e uccelli in particolare. Nell'area, che si trova proprio accanto all'Isola Ecologica di Hera, gli interventi di pulizia sono regolari - compresi quelli degli attivisti di Plastic Free - ma il problema si ripresenta altrettanto regolarmente.