Minacce a Don Mattia Ferrari, scoperta l'identità del "portavoce della mafia libica"

L'identità di @rgowans è stata scoperta. Ad annunciarlo, qualche minuto fa, i volontari di Josi & Loni Project.

L'anno scorso, Don Mattia Ferrari, giovane sacerdote modenese cappellano della ONG "Mediterranea Saving Humans", da anni impegnato nelle missioni di salvataggio dei migranti in mare, era stato bersaglio di minacce da parte dell'account Twitter @rgowans, ritenuto "portavoce della mafia libica" coinvolta nel traffico di esseri umani nel Mar Mediterraneo. Le intimidazioni via web avevano portato la Procura di Modena all'apertura di un fascicolo per diffamazione aggravata e minacce.

L'indagine pareva essersi arenata nell'insufficienza di prove, e di lì era sopraggiunta la richiesta di archiviazione da parte della Procura. Un mese fa però, il Giudice per le Indagini Preliminari Antonella Pini Bentivoglio aveva rigettato la richiesta di archiviazione, disponendo il proseguimento delle indagini: una decisione accolta con gioia da Don Mattia Ferrari e da Mediterranea, nonchè dalle associazioni e forze politiche ad essi vicini.

La Procura di Modena però, non era l'unica ad indagare su @rgowans: anche i cinquanta volontari di J&L Project - attivisti che svolgono indagini forsensi pro bono, oggi per Mediterranea - erano al lavoro per scoprire chi si nascondesse dietro all'account Twitter. Un lavoro intenso, "spesso svolto di notte" raccontano i volontari, che li ha portati a scoprire l'identità del "portavoce della mafia libica", oggi pubblicata sul loro blog. Si tratterebbe di un "giornalista ed ex vice capo della Guardia Costiera Canadese" di nome Robert, che "vive tra la Germania e la Polonia, è stato a Malta nel 2016, ha trascorso diverso tempo in Italia nel 2017 e 2018 e parla 6 lingue: inglese, italiano, tedesco, polacco, francese e sorbo".

La scoperta di J&L Project, immediatamente comunicata dagli attivisti alle autorità competenti, è arrivata dopo l'esame di sedicimilatrecentoottantacinque tweet e migliaia di pagine di documenti di Frontex pubblicati dai giornalisti indipendenti di Frag Der Staat e del OCCPR (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Tra questi, un'email che l’11 ottobre 2017 la persona che si nasconde dietro l'account @rgowans ha spedito a Frontex, contenente un indirizzo email non oscurato che ha permesso agli attivisti di rintracciarlo tramite una corrispondenza: "Rgowans per scrivere a Frontex ha usato la stessa email che usava per vendere lampade vintage online".

Le autorità dovranno ora proseguire le indagini alla luce di questa importante scoperta, che Don Mattia Ferrari ha commentato così: "per il momento mi limito a ringaziare sentitamente queste attiviste e attivisti coraggiosi, che hanno fatto scoperte importanti per tutti non dormendo per mesi gratuitamente, mossi da quella straordinaria passione per la giustizia, quell'amore viscerale che trovo continuamente nella mia famiglia di Mediterranea Rescue".