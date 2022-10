Fuggono dal ristorante senza pagare, indaga la Polizia

Ieri sera intorno alle ore 21 tre giovani si sono allontanati senza pagare dal ristorante nel quale avevano cenato. E' accaduto in centro storico e immediatamente l'esercente ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto si è portata una pattuglia della Squadra Volante, che ha ricostruito l'accaduto. Secondo quanto riferito, p er guadagnarsi l’uscita i tre ragazzi si sarebbero cagliati contro i due camerieri, che li avevano invitati a saldare il conto e gli si erano parati davanti per impedirgli la fuga.

Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei tre giovani, che sono riusciti a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo degli agenti.