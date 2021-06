Via Nonantolana, ciclista investito da un camion a Navicello

Incidente in prossimità dello svincolo nel primo pomeriggio. L'uomo sbalzato a terra non sarebbe in pericolo di vita

Intorno alle 14.30 di oggi si è verificato un incidente lungo via Nonantolana in corrispondenza dello svincolo di Navicello. Un camion che procedeva in direzione periferia ha urtato un uomo in sella ad una bicicletta che viaggiava nella stessa direzione.

Il ciclista, un uomo di 41 anni è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato diversi traumi. Soccorso dai sanitari e dal medico del 118 è poi stato accompagnato all'Ospedale di Baggiovara. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rillievi è intervenuta la Polizia Locale di Modena. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti ma non è stato bloccato.