Incendio nella notte. A fuoco 3 furgoni di una ditta di ricambi

A Novi di Modena lungo la via Provinciale per Mantova pochi minuti dopo la mezzanotte, si è sviluppato un incendio di un autofurgone. Il mezzo si trovava in sosta all'interno dell'area cortiliva di una ditta di ricambi auto.

Sul posto sono subito stati inviati 4 mezzi dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Carpi e San Felice.

Il rogo ha coinvolto altri 2 furgoni anch'essi in modo grave.Fortunatamente non si registrano feriti