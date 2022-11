Novi Sad e autostazione, controlli ad alto impatto dei Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri ed attuato con più pattuglie fatte convergere dalla Compagnia in una delle zone purtroppo più note alle cronache.

Il servizio ad alto impatto, finalizzato alla prevenzione dei reati di strada e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, è iniziato dal Parco Novi Sad con il controllo delle persone sospette presenti nell’area, per poi portarsi presso la Stazione delle Corriere, ove sono stati attuati anche dei posti di controllo dei veicoli in transito in Viale Mote Kosica e Via Fabriani.

Oltre 50 le persone controllate e identificate. Durante il servizio non sono state rilevate particolari criticità.