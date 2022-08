Si mostra nudo e prende a calci gli arredi, accompagnato in ospedale e poi denunciato

Nel tardo pomeriggio di ieri una Volante si è portata nel piazzale di via Paganelli- quello su cui affaccia l'ingresso del cinema Victoria e di vari ristoranti e negozi - dove era stato segnalato dagli addetti alla sicurezza un uomo molesto. Questa persona, dopo aver colpito con dei calci e con il capo gli arredi di un esercizio pubblico, danneggiandone uno, si era mostrato nudo alle persone presenti urlando offese e frasi a tratti sconnesse.

Giunti subito sul posto, gli agenti ne ghanno seguite le tracce e lo hanno individuato di lì a poco in via delle Suore, dove nel frattempo si era spostato. Identificato in un 52enne italiano, è poi stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico e danneggiamento.

L’uomo, in uno stato di forte agitazione da probabile assunzione di alcool, è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara da personale del 118, fatto intervenire dai poliziotti.