Nuovi controlli antidroga nei parchi e aree verdi di Carpi

Con l’aumento delle temperature e l’arrivo della stagione estiva, sono stati intensificati a Carpi i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nei parchi cittadini e nei principali luoghi di ritrovo.

L’attività di monitoraggio ha interessato le principali aree verdi della città che divengono meta di passeggiate dei carpigiani. Per questo motivo sono stati incrementati i passaggi degli equipaggi della volante nei parchi, al fine di consentire ai cittadini di poterne godere in totale sicurezza e serenità, attraverso una costante attività di prevenzione di episodi di spaccio, furti, fenomeni di degrado urbano e di ogni forma di microcriminalità.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.30, l’equipaggio della volante sottoponeva a controllo, nei pressi di un’area verde in via Morbidina, un cittadino straniero di anni 29, che, alla vista degli operatori, tentava di allontanarsi a bordo di una bicicletta, sbarazzandosi di 5 involucri di cellophane contenenti cocaina, prontamente recuperati nell’erba.

La sostanza stupefacente veniva sequestrata e l’uomo veniva accompagnato in Commissariato per essere sottoposto agli accertamenti di rito. Accertata la sua irregolarità, gli veniva notificato un provvedimento di espulsione con contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Veniva altresì deferito all’A.G. per il reato di detenzione ai fini di spaccio ex art. 73 D.P.R. 309 del 1990 e per il reato di ricettazione.

Gli operatori della volante, infatti, tramite gli accertamenti sul numero di telaio, rintracciavano il legittimo proprietario del mezzo su cui l’uomo viaggiava e di cui non riusciva a giustificare il possesso. La bicicletta del valore di 600 euro risultava essere oggetto di un furto in abitazione avvenuto a Carpi nei primi giorni di giugno.

Già il 13 giugno scorso, alle ore 04.00, durante un controllo notturno nell’area verde di via Pezzana, la volante identificava due cittadini italiani, poco più che ventenni, ai quali contestava la sanzione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309 del 1990, perché trovati in possesso rispettivamente di 2,69 e 0,83 grammi di hashish e segnalati alla Prefettura.

Il 9 giugno scorso, alle ore 18:20, sempre durante un controllo nel parco cittadino di via Pola Interna, l’equipaggio della Volante sottoponeva a controllo un cittadino straniero di anni 24, il quale veniva trovato in possesso di 9,62 grammi di hashish e, pertanto, denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Il 15 giugno, alle ore 20:40, durante un controllo presso l’area verde di via Fortunato, la volante identificava un cittadino straniero di anni 34, il quale, risultando in stato di manifesta ubriachezza, veniva sanzionato amministrativamente.