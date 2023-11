Occupano abusivamente un casolare a Savignano, sgomberati dai Carabinieri

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro, sono intervenuti presso un casolare abbandonato per sgomberarlo da un'occupazione abusiva da parte di alcuni senza fissa dimora.

Stando a quanto riferito dai militari lo stabile era già oggetto di un'ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza e igiene. I carabinieri sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa del 118 per l'intervento dei sanitari per una donna colpita da malessere proprio all'interno dello stabile.

All’atto dell’intervento, i Carabinieri hanno identificato 4 persone che occupavano appunto abusivamente lo stabile, per poi favorirne le cure e il successivo allontanamento, a loro stessa tutela.

Sono tutt'ora in corso verifiche in ordine ai rapporti tra gli occupanti, alle modalità di permanenza e alle operazioni di messa in sicurezza.