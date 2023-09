Via Malmusi, villetta occupata nuovamente due giorni dopo lo sgombero

Poco più di 48 ore dopo lo sgombero effettuato dalla Polizia (o forse anche meno), qualcuno aveva già ripreso possesso abusivamente della villetta situata all'incrocio tra via Malmusi e via del Gambero. La Polizia di Stato, infatti, ha effettuato un nuovo intervento nella mattinata odierna per verificare lo stato delle cose dopo lo sgombero avvenuto nel pomeriggio del 3 settembre, a seguito del quale sei occupanti abusivi erano stati denunciati (uno arrestato per ingresso illegale in Italia).

Gli agenti della Squadra Volante hanno constatato che la porta di accesso dello stabile risultava essere aperta - non era mai stata chiusa dopo lo sgombero - e al secondo piano della struttura si trovavano due ragazzi, i quali avevano lasciato le rispettive comunità di accoglienza, approfittando degli spazi lasciati liberi.

I due sono stati accompagnati in Questura ai fini di una compiuta identificazione e successivamente riaffidati ai loro tutori. Allo stesso tempo la Questura ha attivato la Polizia Locale per accelerare la messa in sicurezza dello stabile e non esporlo a nuovi ingressi abusivi.