Occupazione abusiva: La Polizia sgombera uno stabile

Nella mattinata di ieri le pattuglie della squadra volante sono intervenute in via Cesare della chiesa dove era stato segnalato in via vai di persone sospette in uno stabile abbandonato.

Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno bloccato le vie di accesso dello stabile e una volta all'interno Hanno accertato la presenza di te stranieri un 33enne un 28enne e Un 18enne.

Accompagnati tre uomini presso gli uffici della Questura ai fini di accettarne l'esatte generalità sono stati sottoposti ai rilievi foto dattiloscopici a cura della polizia scientifica a seguito dei quali sono risultati Come già noti alle forze dell'ordine.

I tre sono stati messi a disposizione dell'ufficio immigrazione che ne ha accertato le legale presenza sul territorio nazionale e ha istituito i provvedimenti ai fini dell'espulsione dei tre.

Sono ora in corso le procedure per la richiesta di messa in sicurezza dello stabile per scongiurare altre occupazioni abusive