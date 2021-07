Occupano abusivamente un appartamento abbandonato in strada Scartazza

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri nelle strutture abbandonate soggette ad occupazioni abusive.

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso hanno proceduto al controllo di tre persone straniere, trovate all’interno di un appartamento in una struttura disabitata in Strada Scartazza. I tre, di nazionalità tunisina e di età compresa tra i 43 e i 58 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sono stati accompagnati in caserma per identificazione e successivamente denunciati alla procura ella Repubblica per occupazione abusiva dell’immobile, danneggiamento e furto di energia elettrica.

Due dei tre stranieri, sono stati denunciati anche per violazione delle norme sulla permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato.

Durante l’attività i Carabinieri di San Damaso hanno richiesto l’intervento di tecnici per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico danneggiato.