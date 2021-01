Nuova occupazione nel casolare abbandonato, sgomberati tre clandestini

I Carabinieri di Modena, insieme agli agenti della Municipale, hanno eseguito nelle scorse ore un nuovo blitz in uno stabile abbandonato di Baggiovara. Si tratta di un casolare disabitato, in mano ad un curatore fallimentare, in stradello Opera Pia Bianchi, accanto alla via di accesso all'Ospedale, che già in passato era stato meta di sbandati.

Militari e agenti hanno trovato conferma dei loro sospetti, riuscendo a sorprendere tre persone all'interno della proprietà. I tre giovani stranieri avevano trovato rifugio nello stabile, diventato di fatto il luogo dove trascorrere la notte.

I due cittadini tunisini e un marocchino sono risultati tutti irregolari sul territorio nazionale, per cui sono stati denunciati anche per queste violazione, oltre che per l'occupazione di una proprietà privata.