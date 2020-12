Blitz in un palazzo del centro, sgomberati cinque clandestini

Dopo aver ricevuto alcuni giorni fa una segnalazione di movimenti sospetti all'interno di un palazzo del centro storico e dopo aver svolto alcuni servizi per organizzare al meglio l'intervento, questa mattina la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno fatto scattare il blitz. Le pattuglie, supportate anche dal Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e dall'unità cinofila della Polizia Locale, si sono fatte strada negli ambienti del civico 37 di via Ganaceto, identificando i sospetti.

Effettivamente sono stati trovati cinque giovani stranieri, tutti di origine tunisina, all'interno di un appartamento occupato abusivamente. Tutti e cinque sono stati accompagnati negli uffici della questura per accertamenti ed è emerso che nessuno di loro era in regola con le norme di soggiorno.

Per quattro di loro sono scattate le procedure standard finalizzate all'espulsione. Un quinto ragazzo, invece, è stato trasferito direttamente al Cpr di Gradisca d'Isonzo, dal quale sarà poi rimpatriato: il 25enne era infatti sbarcato solo pochi giorni fa sulle coste italiane.

Al momento non risulta essere stata individuata sostanza stupefacente o altro che possa far presupporre reati commessi sul territorio: la Polizia indaga per ricostruire l'attività dei clandestini e i loro spostamenti.