Occupazione abusiva in via Rangoni, denunciati due clandestini

Nelle scorse ore la sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena ha condotto alcuni controlli in strutture abbandonate della città, per verificare frequentazioni o occupazioni abusive. All’interno di una di queste, in via Rangoni, sono state identificate due persone straniere, di origini indiane e pakistane, irregolari sul territorio nazionale.

Entrambe sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria, una per inottemperanza del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e del divieto di ritorno nel comune di Modena e l’altro per ingresso illegale nel territorio dello Stato.