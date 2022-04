Allarme per un teschio ritrovato in un sacco del pattume, è di un animale

Nella tarda mattinata di ieri è stata segnalata alle forze dell'ordine la presenza di resti ossei nelle campagne di Novi di Modena. n volontario impegnato nella pulizia dei fossi, ha infatti rinvenuto una serie di sacchetti del pattume abbandonati lungo via Bosco, strada di campagna che collega la Statale Romana nord alla zona di Rolo. All'interno quello che pareva a tutti gli effetti un teschio.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Novi e la Polizia Locale: comprensibile l'apprensione per una segnalazione di questo tipo, anche alla luce del macabro ritrovamento avvenuto qualche giorno fa lungo il torrente Tiepido a Maranello. Il reparto Scientifico dell'Arma ha subito iniziato ad analizzare i frammenti, abbandonati nei sacchi insieme a rifiuti di vario genere.

Dopo alcune ore l'allarme è rientrato: il teschio era di un animale, probabilmente un cane o simile. Tutto quanto è stato in ogni caso posto sotto sequestro per approfondire la vicenda. Via Bosco è rimasta chiusa al transito per qualche ora.