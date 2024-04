Omicidio a Castelnuovo: fermati i due aggressori

Nella tarda mattinata del 26 aprile, a Castelnuovo Rangone, un uomo di 36 anni di origine marocchina è stato oggetto di un violento attacco, subendo ripetuti colpi di bastone e almeno una coltellata all'inguine, causandogli lesioni gravissime che hanno portato alla sua morte.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena insieme ai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e al nucleo investigativo di Modena hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due indagati, consanguinei, entrambi originari del Marocco, rispettivamente di 26 e 54 anni.

Sulla base delle prove raccolte, è stato disposto il fermo dei due indiziati per il reato di concorso in omicidio volontario. Durante le operazioni, è stato sequestrato un coltello di grandi dimensioni. I due fermati sono stati poi condotti alla casa circondariale di Modena in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

La vicenda

Ieri, intorno alle 13.30, un uomo è stato accoltellato nei pressi del centro di Castelnuovo Rangone, esattamente all'incrocio tra via Montanara e via Casette Zanasi. La vittima, Jaouad Dejli, un uomo di 37 anni di origini nordafricane, è stato ferito durante una lite iniziata in un edificio e culminata in strada. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, Jaouad è deceduto durante il trasporto all'ospedale di Baggiovara a causa di una lesione profonda.