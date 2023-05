Omicidio Gozzoli, arrestato in Inghilterra il secondo indagato

Dopo due giorni dall'estradizione del complice, è stato arrestato questa mattina a Wembley, in Inghilterra, il 21enne rumeno gravemente indiziato - in concorso con il suo coetaneo e connazionale - dell'omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne trovato senza vita nel proprio appartamento di Casinalbo di Formigine il 10 marzo scorso.

Fermato nell'ambito di un servizio di pattuglia appositamente predisposto dalla Polizia inglese lungo una strada urbana del luogo dove si aveva il sospetto si nascondesse, il 21enne è stato tratto arrestato in esecuzione del Mandato d'Arresto Internazionale emesso lo scorso 14 aprile dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta della Procura. In seguito alla cattura, sono state avviate le procedure previste per l'estradizione dell'indagato affinchè possa essere consegnato alla giustizia italiana.

I reati per cui il giovane è indagato sono omicidio volontario, rapina aggravata ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti infatti, l'omicidio sarebbe avvenuto nel contesto di una rapina. I due giovani rumeni si sarebbero introdotti in casa di Alessandro Gozzoli, e lì lo avrebbero immobilizzato e, secondo l'autopsia, soffocato. Dall'appartamento, trovato a soqquadro, avrebbero asportato effetti personali e carte di credito - poi utilizzate per piccoli pagamenti -, quindi si sarebbero impossessati dell'automobile della vittima (una Lancia Y), abbandonandola poco dopo nei pressi di Bologna.

Le indagini sono partite proprio dal furto delle carte e dell'automobile, il cui utilizzo ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, supportati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Modena, di identificare i due presunti assassini ed innescare le operazioni che hanno condotto all'arresto di entrambi rispettivamente in Romania e Inghilterra. Secondo quanto ricostruito infatti, i due giovani sarebbero fuggiti dall'Italia il giorno dopo l'omicidio, dividendosi e rendendosi irreperibili.

Per rintracciare i due fuggitivi, è stata fondamentale la collaborazione del Desk italiano del servizio di cooperazione giudiziaria in materia penale Eurojust - nonché l'attivazione dell'Unità italiana della rete europea di ricerca latitanti pericolosi E.N.F.A.S.T. del Servizio per la Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale - con le unità F.A.S.T. Rumena, Tedesca, Austriaca, Polacca, Ungherese, Cipriota e dell'Inghilterra. E' stata quest'ultima in particolare, ovvero l'Unità F.A.S.T. (Fugitive Active Search Team) Inglese, ad eseguire in mattinata l'arresto del 21enne rumeno.