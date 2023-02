Alice Neri, il tribunale ha deciso: Gaaloul rimarrà in carcere

Mohamed Gaaloul, il 29enne tunisino indagato per l'omicidio di Alice Neri, rimarrà in carcere in custodia cautelare.

Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Bologna, all'esito del ricorso presentato dal difensore del 29enne, l'Avv. Roberto Ghini. Secondo la difesa infatti, sarebbero mancati i "gravi indizi a carico" - ritenuti presenti dalla Procura - che avrebbero giustificato la misura cautelare. Diverso invece il parere dei giudici, che oggi hanno emesso l'ordinanza che conferma il provvedimento di custodia cautelare dopo essersi riservati per alcuni giorni.

Nell'attesa del processo quindi, Gaaloul resterà al Carcere Sant'Anna, dove si trova tutt'ora.