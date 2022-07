Modena piange Mimma, ex insegnante uccisa a coltellate dal marito

Come riportato da Today, una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata trovata morta, riversa sul letto e con ferite di arma da taglio, a Mandatoriccio Marina in provincia di Cosenza. La donna, in servizio per anni come insegnante e segretaria alle scuole Mattarella di Modena, sarebbe stata colpita a coltellate all’addome. Il marito 73enne Luigi Carlino, ex falegname, che non si trovava nell’abitazione, è stato portato in caserma dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, dove ha poi confessato di avere ucciso lui la consorte.

Femminicidio a Mandatoriccio Marina

Alla base dell’omicidio ci sarebbero dissidi familiari. Già in passato la donna avrebbe subito maltrattamenti da parte del marito. . In alcune occasioni la vittima aveva anche provato a chiedere aiuto, infatti alcuni parenti e vicini di casa sapevano della situazione in cui viveva. Ai carabinieri, comunque, almeno secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, non risultano denunce per maltrattamenti o lesioni da parte della donna nei confronti del marito.

La donna sarebbe stata uccisa giovedì scorso e il marito avrebbe trascorso le 48 ore successive all’omicidio come nulla fosse. Carlino non ha fatto trapelare all'esterno per oltre due giorni quanto era accaduto, senza avvertire nessuno, continuando a fare finta di nulla e tenendo un comportamento apparentemente normale. A segnalare che qualcosa non andava sarebbe stata la figlia della donna, che insisteva per parlare con la madre. La vittima, sul cui corpo sarà eseguita l'autopsia, era un’insegnante in pensione. La coppia aveva tre figli che però non erano in casa perché vivono altrove. La settantunenne, chiamata dai conoscenti Mimma, era molto conosciuta e stimata in paese. Marito e moglie anni prima avevano vissuto per diverso tempo in Emilia Romagna, prima di ritornare a casa, a Mandatoriccio.

Strage senza fine

La dinamica del tragico fatto di sangue non è chiara. Andrà accertato se Domenica Caligiuri sia stata raggiunta dalle coltellate del marito mentre era a letto o se sia stato l'uomo ad adagiare il suo cadavere in camera dopo l'omicidio. Elementi utili alle indagini emergeranno dall'autopsia che è stata disposta dal pm.

Femmincidi, è una strage senza fine. Delle cinquanta donne uccise in Italia dall'inizio dell'anno, più di 40 sono state freddate in ambito familiare/affettivo; di queste almeno 27 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex.