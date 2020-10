VIDEO | Omicidio a Pavullo: "Se ci fossero state voci si poteva evitare"

Lunedì scorso i carabinieri del Nucleo Investigativo e della compagnia di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto un 50enne di origini campane, ma da sempre residente a Pavullo, Davide Di Donna. Nella stessa giornata, infatti, il giudice per le indagini preliminari dott. Romito, su richiesta del Pm Niccolini della Procura Della Repubblica di Modena, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo. Leggi l'articolo