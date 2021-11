Uccide la moglie e tenta il suicidio, nuova tragedia familiare a Montese

Sembra non conoscere tregua la follia delittuosa che sta interessando il territorio modenese. A quanto si apprende un omicidio si sarebbe consumato nella notte presso un'abitazione isolata in località Salto di Montese. Qui un anziano pensionato avrebbe ucciso la moglie per poi cercare di togliersi la vita, senza però riuscirci.

Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri. L'anziano è stato trasportato in gravi condizioni all'Ospedale di Baggiovara con l'eliambulanza.

Solo poche ore prima a Sassuolo si era consumata una terribile strage familiare. Elisa Mulas, è stata uccisa insieme ai due figli e alla madre dall'ex compagno che a sua volta si è poi tolto la vita.

Seguiranno aggiornamenti