Due cadaveri scoperti in una villetta di Serramazzoni, indagini in corso

Ennesima tragedia in provincia di Modena questa mattina intorno alle 12.30 sono stati scoperti due cadaveri all’interno di un’abitazione situata in via Belvedere, nel centro abitato di Serramazzoni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco e al medico per una formale dichiarazione del decesso.

Uno dei corpi senza vita sarebbe quello di Claudio Belloi, commerciante 70enne molto conosciuto in paese; non è ancora possibile definire l’identità dell’altra persona.

L’abitazione teatro del delitto è stata isolata e i Carabinieri stanno effettuando accertamenti da diverse ore per ricostruire quanto accaduto. Sono in corso anche i rilievi da parte della Scientifica.

Al momento le informazioni sono molto vaghe e non è possibile fornire una ricostruzione dell’accaduto. È aperta l’ipotesi di un omicidio-suicidio. ++Seguiranno aggiornamenti ++