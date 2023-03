Operaio sale su una gru per protesta, tensione all'ex Amcm

Questa mattina intorno alle re 9.00 un lavoratore impegnato nei cantieri di riqualificazione dell’Ex Amcm si è lasciato andare ad una forma di protesta estrema. L’operaio è salito su una gru all’altezza di circa 30 metri. A suo dire, il gesto sarebbe motivato dal mancato pagamento degli stipendi e dalla prospettiva di un licenziamento.

Presso il cantiere di Via Sigonio sono intervenuti in forze i Vigili del Fuoco – con anche l’autoscala- , insieme ai sanitari del 118, alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale che sta gestendo la viabilità.

Sono in corso le trattative con il lavoratore, un cittadino nordafricano, per convincerlo a desistere dalla protesta e tornare a terra in tutta sicurezza. Sul posto anche il Dirigente della Digos e i responsabili del cantiere. Seguiranno aggiornamenti