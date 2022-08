Operaio precipita in uno scavo, paura in un cantiere alla Crocetta

Grande spavento per l'infortunio accorso ad un operaio che si trovava al lavoro questa mattina poco dopo le ore 9 presso il cantiere che sta interessando un grande condominio di via Pisacane, in zona Crocetta. L'uomo è scivolato all'interno si uno scavo, una sorta di buco di forma rettangolare profondo circa 4 metri che è stato realizzato nel cortile condominiale.

Sul posto è accorso il 118, seguito a strettissimo giro dai Vigili del Fuoco. Vista la dinamica della caduta si temevano conseguenze molto gravi per il lavoratore, che tuttavia è riuscito a risalire senza riportare - almeno ad un primo esame - conseguenze particolarmente gravi. L'uomo è stato caricato in ambulanza e accompagnato al pronto soccorso.

In via Pisacane è arrivata anche la Squadra Volante della Questura, seguita poi dal personale Ausl della Medicina del Lavoro. Sono in corso accertamenti per verificare il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere.