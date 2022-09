Vasta operazione antidroga della Polizia, elicotteri in volo su Modena

Dalle primissime ore di oggi, ancor prima dell'alba, ha preso il via una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena sul territorio cittadino. Molti cittadini se ne sono avveduti durante la notte, a causa del sorvolo a bassa quota di elicotteri della Polizia di Stato

L'indagine che coinvolge 20 persone è sfociata in 10 misura cautelari di arresto in carcere emessa dal Tribunale di Modena. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente nel capoluogo modenese, nell’ambito di un’inchiesta avviata nel marzo 2021. Gli investigatori avevano posto l’attenzione su un gruppo di “minori stranieri non accompagnati” prevalentemente di nazionalità tunisina che, allontanatisi arbitrariamente dalle strutture di accoglienza, si erano dedicati allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle principali piazze di spaccio di Modena.

. Alle operazioni condotte dalla Squadra Mobile di Modena hanno preso parte 60 agenti della Polizia di Stato e personale della Polizia Locale di Modena che ha curato, sin dall’avvio delle indagini, le segnalazioni dei Servizi sociali. ++seguiranno aggiornamenti++