Spaccio di hashish e cocaina nel capigiano, all'alba è scattat l'operazione "Attila"

Non è passata inosservata - soprattutto per via dell'elicottero in volo sulla città - l'operazione antidroga svolta alle prime luci dell’alba dai Carabinieri della Compagnia di Carpi. I militari hanno dato esecuzione alle misure cautelari emesse dal G.I.P del Tribunale di Modena su richiesta di quella Procura nella persona del dott Giuseppe Amara, con cui è stata disposta la custodia in carcere nei confronti di 5 persone, gli arresti domiciliari nei confronti di un’altra e l’obbligo di dimora nei confronti di un’altra ancora.

Si tratta dei membri un gruppo di criminali dediti allo spaccio di cocaina e hashish, come emerso nell'indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, ribattezzata “Attila” e avviata già nel giugno 2019. Gli inquirenti hanno documentato numerosissimi episodi di spaccio nei comuni di Carpi, Modena, Mirandola e Concordia sulla Secchia.

Particolarmente ingegnose le cautele adottate per nascondere la droga: difatti lo stupefacente veniva avvolto con diversi strati di cellophane e poi inserito all’interno di palloncini di gomma e profilattici e, per preservarlo dall’umidità, inserito in contenitori di plastica o vetro, in mezzo al riso. Il tutto sigillato con diversi strati di nastro adesivo.

Nel corso delle attività sono state anche arrestate in flagranza di reato altre due persone, denunciate in stato di libertà altre 9, sequestrati 1,6 kg di cocaina e 1,3 di hashish e deferiti alla Prefettura qualche decina di assuntori.

Le attività di stanotte sono state portate a termine con l’ausilio del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, nonché dal Nucleo Cinofili GdF di Modena. L’operazione è stata condotta impiegando circa 50 carabinieri.

