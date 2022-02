Droga e armi, all'alba blitz contro una banda organizzata. 19 arresti

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri di Modena, su ordine della DDA di Bologna e della Procura di Modena, stanno eseguendo 19 misure cautelari in carcere nei confronti di soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. In atto anche 45 perquisizioni domiciliari.

L’attività, iniziata all’alba di questa mattina, con l’impiego di oltre duecento agenti ed il supporto di unità cinofile, è tuttora in corso.

Nell’ambito dell’attività d’indagine sono state arrestate 42 persone e sequestrati oltre 400 kg di sostanza stupefacente, 230mila euro in contanti e 6 pistole. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’organizzazione criminale contava su diverse basi logistiche, innumerevoli utenze e telefoni cellulari criptati, armi e un grande flusso d denaro. ++ Seguiranno aggiornamenti ++