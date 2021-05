Residuati bellici, due ordigni fatti brillare a Castelfranco e Spilamberto

Doppio intervento in provincia per gli artificieri dell’Esercito che hanno neutralizzato due ordigni bellici. In mattinata il team di artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri ha raggiunto la località Manzolino di Castelfranco Emilia, dove un privato cittadino aveva rinvenuto l’ordigno in un terreno agricolo, e dopo attento esame hanno costatato che si trattava di una bomba a mano SIPE italiana della Grande Guerra.

Messo in sicurezza e rimosso il primo ordigno i genieri piacentini si sono recati in via San Pellegrino a Spilamberto dove hanno potuto verificare che in questo caso si trattava di una bomba a mano N36 inglese risalente al Secondo Conflitto Mondiale. Gli artificieri piacentini dopo aver messo in sicurezza anche il secondo ordigno, lo hanno rimosso e trasportato insieme all’altra bomba in una cava limitrofa per la distruzione.

Quotidianamente gli specialisti dell’Esercito sono chiamati a neutralizzare questo tipo di minaccia alla pubblica incolumità: i ritrovamenti di questo genere sono ancora piuttosto frequenti seppur a 75 anni di diatanza dall'ultimo conflitto.