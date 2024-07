Guerra sui manifesti, i cartelloni filorussi oscurati da rivendicazioni ucraine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Hanno avuto vita breve i manifesti che invitavano all'amicizia tra Italia e Russia, affissi anche a Modena dalle associazioni filorusse Carpi Consapevole, Kairos, Omnia e Reggio Emilia Nuova. La scorsa notte, infatti, almeno due cartelloni sono stati oscurati per mano di chi la pensa evidentemente in termini diametralmente opposti circa la vicenda del conflitto russo-ucraino. Un atto vandalico che ripropone, seppur lontano dal campo di battaglia, la forte polarizzazione tra opposte fazioni.

In parte strappati e in parte ricoperti di vernice bianca, i manifesti hanno "cambiato lato della barricata" per mano di filoucraini, che hanno rivendicato l'appartenenza di Donetsk alla loro nazione. Il territorio è, come noto, al centro della contesa tra i due paesi dopo l'autoproclamazione in repubblica autonoma e l'invasione militare.

Le affissioni avevano suscitato lo sdegno del sindaco Massimo Mezzetti, che aveva condannato i contenuti senza mezzi termini, sottolineando come rappresentassero "un tentativo di truffare l'opinione pubblica perché veicolano un messaggio apparentemente pacifista ma che, al contrario, giustifica l'occupazione di alcuni territori ucraini. Modena non merita questo tipo di iniziative che disinformano e non aiutano nella comprensione di quello che sta accadendo". Qualcuno è però andato oltre la condanna delle affissioni e ha deciso di passare ai fatti, "cancellando" così i manifesti.