Ottantenne scomparso dalla mattina viene ritrovato in una cavità del terreno: salvataggio a Casine di Sestola

Un anziano residente nella frazione di Casine, Sestola (MO), è stato salvato nel pomeriggio di oggi dopo essere scomparso durante tutta la mattinata.

Il signore, uscito di casa per cercare il cane scappato, non ha fatto rientro, facendo preoccupare i familiari che hanno così prontamente allertato i Carabinieri del comando di Sestola.

I Carabinieri, comprendendo la gravità della situazione, hanno attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, stazione Monte Cimone. Una squadra di soccorritori, tra cui tecnici sanitari, è partita immediatamente da Fanano per avviare le ricerche.

Fortunatamente, l'anziano è stato ritrovato durante le prime fasi di ricerca in un campo nei pressi della sua abitazione. Nel tentativo di trovare il cane, l'uomo era caduto in una cavità del terreno profonda circa due metri, rimanendo intrappolato. Nonostante fosse cosciente, l'uomo aveva riportato un trauma cranico che gli impediva di risalire autonomamente.

I tecnici della stazione Monte Cimone hanno eseguito manovre alpinistiche per recuperarlo, immobilizzandolo sulla barella e preparandolo per l'evacuazione. L'elicottero EliPavullo è giunto sul posto per trasportare l'anziano all'ospedale di Baggiovara (MO). Durante l'operazione di salvataggio, erano presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Sestola.

Grazie alla rapida risposta delle squadre di soccorso e all'efficace coordinamento tra le varie forze coinvolte, l'uomo è stato salvato e trasportato in sicurezza per ricevere le cure necessarie.