Segnalato a Marano un parapendio in caduta libera, ricerche nella notte

Nella tarda di serata di ieri 4 luglio alcuni abitanti della frazione di Ospitaletto di Marano sul Panaro hanno segnalato ai Carabinieri di aver visto qualcosa, che assomigliava ad un paracadute o a un parapendio, precipitare nelle alture circostanti. Immediatamente è scattato l’allarme. Intorno alle 21.15 sul posto sono stati inviati l’ambulanza di Serramazzoni, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone, i Vigli del Fuoco e i Carabinieri.

I tecnici del CNSAS hanno immediatamente iniziato, a piedi, la ricerca nella zona indicata dai testimoni. Ricerca che però non ha dato risultati. Ma l’area da bonificare era ed è molto ampia. Alle 22.00 viene richiesto un sorvolo dell’elicottero 118 di Bologna abilitato al volo notturno, ma anche questo tentativo non ha portato a nulla.

Nel frattempo anche i Vigili del Fuoco hanno fatto arrivare sul luogo dell’evento i droni. Ma anche l’utilizzo di questa tecnologia non ha prodotto risultati. Le ricerche si sono interrotte intorno alle 02.30 senza alcun avvistamento. Sono in corso verifiche per individuare eventuali persone disperse, ma finora non ci sono stati riscontri.