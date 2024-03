Parcheggia nel posto per disabili con il certificato della madre, ma la signora è deceduta. Sanzionato 39enne

Per parcheggiare in uno stallo riservato ai disabili ha utilizzato il contrassegno intestato alla madre, nonostante fosse deceduta.

Per questo un 39enne è stato sanzionato mercoledì dalla Polizia Locale di Maranello, nel corso di controlli effettuati in un parcheggio pubblico dai quali sono emerse in tutto sei violazioni relative ad irregolarità per la sosta riservata a persone con disabilità.

Tra gli altri automobilisti sanzionati, uno aveva esposto una fotocopia del contrassegno e altri quattro ne erano sprovvisti.