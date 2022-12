Caso Alice Neri, un confidente svela: "Doveva incontrare un altro uomo"

“Quel giorno non doveva essere lì, aveva appuntamento da un’altra parte con un’altra persona che non posso dire chi è. Doveva vedersi con un ex collega di lavoro di un’altra azienda per un aperitivo e per vedere dov’era la nostra azienda”.

A parlare in esclusiva ai microfoni di Storie Italiane con Eleonora Daniele su Rai1 (www.raiplay.it) è il collega coinvolto nel caso dell'omicidio di Alice Neri, finora giornalisticamente citato come il "terzo uomo". Il collega, per quanto è possibile apprendere ad oggi, non figurerebbe sul registro degli indagati, ma sarebbe stato sentito come persona informata dei fatti.

“Alice si confidava e parlava molto con me, ma non c’era nulla oltre l’amicizia. So che aveva avuto delle problematiche in azienda, era stata palpata da un uomo, un altro l’aveva abbracciata da dietro dandole un bacio sul collo”, prosegue l’uomo. “L’ultima volta che l’ho vista era giovedì all’uscita dal lavoro, lei stava bene, anche se altri mi hanno riferito che era agitata e stranita. L’altro uomo lo conosco come tutti, ma sono certo al 100% che non sia stato nessuno dell’azienda. Io so che si doveva vedere con questo ex collega. Si erano già visti una volta e mi disse che ci andava per dirgli che era sposata con figli, e non doveva romperle le scatole”, afferma.

Durante il racconto interviene anche la moglie dell’uomo, fornendo un alibi al marito: “Giovedì è stato con me, è andato a fare la spesa, ha preso mio figlio a casa, venerdì era a cena con noi e abbiamo passato insieme la giornata, sabato era con noi. Di tutta questa storia non sappiamo completamente niente”, dice la donna.