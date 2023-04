Party a tutto volume nella residenza universitaria, arriva la Polizia Locale

"Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile si è svolto un vero e proprio party abusivo presso la residenza universitaria "Donati" di via Emilia Est 839 gestita da ER.GO, l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna". A denunciare la festa che ha creato non poco malumore tra i residenti è Manuela Spaggiari, Consigliere di Quartiere 1 nonchè segretaria provinciale di "Italia al Centro-Noi moderati".

"La musica, ad altissimo volume ed udibile in tutto il vicinato, è iniziata verso le 23.45 circa ed è terminata solo verso le 3 quando sono finalmente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, insultati peraltro da una parte degli studenti. i posti letto della struttura sono 44, ma i partecipanti alla festa sono stati molto di più,diverse centinaia, il viavai di automobili è stato continuo, gli studenti non si sono davvero risparmiati. Oltre alla musica che ha impedito ai vicini di dormire, schiamazzi, cori molesti, bisogni nel cortile della residenza e presso le abitazioni vicine. Un notte da dimenticare", riferisce la consigliera.

Tutto sarebbe finito solo verso la mattina: "I residenti hanno avvertito le forze dell'ordine per segnalare la surreale situazione della Donati, ma solo verso le 2.40 le auto della Municipale sono intervenute e gli agenti hanno fatto cessare la musica mentre gli studenti festaioli si sono dispersi. Verso le 4 di mattina la situazione si è finalmente normalizzata permettendo alle persone di dormire".

Spaggiari punta il dito contro la gestione della residenza: "Come è stato possibile che si sia svolto all'interno di una struttura regionale, il cui accesso è limitato ai residenti, con una portineria, un party abusivo che ha tenuto svegli tutti i vicini fino a tarda notte? Cito da regolamento delle strutture gestite da ER.GO, articolo 8: 'L’ospite non può: arrecare disturbo: in particolare, dopo le ore 24,00 e prima delle ore 8,00 sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo; nelle restanti ore della giornata l’utilizzazione di strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici, ecc. ed il comportamento generale devono essere tali da non causare disturbo' - aggiunge Spaggiari che si domanda - Sono stati presi i nomi dei responsabili? Si procederà con delle denunce? Tutto in regola con la SIAE? Pretendo dal Comune e da ER.GO precise risposte, oltre che alle scuse".