Patenti ritirate, sanzioni e mezzi sequestrati: i controlli della Polizia dell’Unione del Sorbara

Nella giornata di sabato 3 febbraio, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Comuni del Sorbara sono stati impegnati in svariate attività di controllo nei territori di Nonantola, Bomporto, Bastiglia e Ravarino.

Durante la mattinata gli agenti, dopo aver intimato invano l’alt ad un veicolo che procedeva effettuando svariati sorpassi azzardati tra le auto, lo hanno inseguito con le sirene accese dal territorio di Bomporto fino a quello di Modena dove, finalmente, sono riusciti a fermarlo. Si trattava di un uomo italiano di 42 anni, al quale hanno contestato l’eccesso di velocità e svariati sorpassi in altrettanti punti non consentiti, procedendo, pertanto, al ritiro immediato della patente di guida e alla decurtazione di 13 punti.

Nel corso del pomeriggio, invece, altri quattro agenti, impegnati a svolgere un posto di controllo nel territorio di Ravarino, intimavano invano l’alt ad un veicolo con quattro persone a bordo; il conducente non si fermava ma, anzi, accelerava. Gli agenti immediatamente risalivano in auto e si mettevano all’inseguimento dell’automobile e dopo qualche km la raggiungevano. Nel corso del controllo emergeva che il veicolo non era stato sottoposto a revisione e uno dei passeggeri veniva segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena perché trovato in possesso di circa 10 gr di hashish per uso personale (vedi foto).

Il controllo alla circolazione stradale è proseguito poi nei confronti di un uomo italiano di 54 anni, circolante a bordo di ciclomotore, al quale è stata contestata la guida senza casco e senza patente, perché mai conseguita, oltre alla mancata copertura assicurativa del mezzo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al conducente sono stati elevati due verbali per la somma complessiva di circa 6.000 euro.

Il pomeriggio si è concluso poi con tre controlli presso tre pubblici esercizi nei territori di Bastiglia, Nonantola e Bomporto tesi alla verifica del rispetto degli orari di accensione delle slot da gioco: i titolari dei tre pubblici esercizi sono stati sanzionati in quanto non osservavano gli orari di apertura previsti dalle ordinanze sindacali.