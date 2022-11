Pattugliamento delle strade a Formigine: 72 veicoli controllati

Sono stati 72 i veicoli controllati dalla Polizia locale, la scorsa settimana, nell’ambito dell’attività di pattugliamento delle strade.

“La scelta delle arterie oggetto di controllo – afferma la Comandante della Polizia locale Susanna Beltrami – deriva dall’attento ascolto dei cittadini, sia durante i consigli di frazione, sia attraverso le segnalazioni che i formiginesi ci fanno pervenire. Spesso le persone riscontrano problemi legati all’eccessiva velocità dei veicoli: la nostra presenza ha una funzione di prevenzione ma facciamo appello agli automobilisti affinché assumano una guida sicura per se stessi e per gli altri, compresi pedoni e ciclisti”.

La nuova comandante ha inoltre incontrato i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato che, lo ricordiamo, sul territorio comunale ammontano a 34 (20 a Formigine, uno a Colombaro, 3 a Magreta, 5 a Casinalbo e 5 a Corlo).

“Aumenteremo i controlli anche in orario serale e nelle arterie meno battute della città – continua Beltrami – Questo, anche come deterrente per i reati predatori che, con il buio sin dalle 17, come sappiamo possono aumentare. Anche in questo caso, è molto importante la collaborazione dei cittadini affinché vengano attivati sistemi di autoprotezione e antintrusione”.

A questo proposito, si ricorda che è attivo lo sportello “Non da soli” presso la stazione di Polizia locale, attraverso il quale possono beneficiare di contributi regionali i residenti nel Comune di Formigine, che abbiano sostenuto spese relative a riparazioni di danni materiali arrecati all’abitazione a seguito di effrazioni per furto o tentato furto; duplicazione di documenti personali rubati; riparazioni di danni materiali arrecati all’autoveicolo a seguito di tentativo di furto; acquisto di una bicicletta nuova a seguito di avvenuto furto.