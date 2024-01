Paura a San Vito, brucia il capannone di un'azienda agricola. Analisi Arpae

Nella tarda serata di ieri un incendio si è sprigionato all'interno di un capannone dell'azienda agricola Zanarini, specializzata nelle colture orticole che ha sede a San Vito di Spilamberto, al'intersezione tra via San Vito e via Belvedere di Sotto. A bruciare sono stati teli agricoli e altro materiale contenuti all'interno di uno stabile: un rogo di proporzioni potenzialmente disastrose che è stato posto sotto controllo e poi estinto dal lavoro di ben quattro squadre dei Vigili del Fuoco.

L'intervento è terminato solamente alle 3 della notte: i danni sono stati rilevanti e la struttura risulta ora inagibile. Sul posto anche Arpae per verificare le potenziali ricadute ambientali del rogo, visto il coinvolgimento di strutture in eternit. I danni sono quindi significativi per l'impresa, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nè intossicata.

Nella notte di San Silvestro i Vigili del Fuoco del Comando di Modena hanno svolto complessivamente 25 interventi tra incendi, soccorso a persone e un incidente stradale.