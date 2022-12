Pavullo, uomo barricato in casa armato si consegna ai Carabinieri

Giornata di tensione a Pavullo nel Frignano, in un appartamento di Via Umbria, zona residenziale appena fuori dal centro storico. In tarda mattinata, un uomo armato si è barricato nell'appartamento dove risiedeva. Si tratterebbe di un uomo italiano, ora in pensione, con alle spalle anni di lavoro nelle forze dell'ordine.

In una fase iniziale, all'interno dell'abitazione sarebbe stata con lui anche la moglie, uscita dopo un'intensa attività di trattativa da parte dei Negoziatori dell'Arma, arrivati da Bologna.

Sul luogo sono giunti i Carabinieri, che hanno immediatamente isolato la zona chiudendo la strada al traffico dalle prime ore del pomeriggio. Nel corso del pomeriggio, si è reso necessario l'intervento di Polizia, Vigili del Fuoco e personale sanitario: la preoccupazione era che l'uomo, in un momento di debolezza o agitazione, potesse compiere un gesto estremo. Sul posto anche il Sindaco di Pavullo Davide Venturelli.

La prontezza delle forze dell'ordine, unitamente ad un'efficace gestione dei momenti di maggiore tensione, hanno permesso di evitare un tragico epilogo. Dopo diverse ore di trattativa, l'uomo si è infatti arreso, consegnandosi ai militari.

Aggiornamento ore 20.50