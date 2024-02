Paziente devasta il reparto Psichiatrico a Baggiovara. Intervengono le Forze dell’Ordine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nelle prime ore di ieri, sabato 17 febbraio, intorno alle 5.30 del mattino, un paziente ricoverato nel reparto di degenza del servizio Psichiatrico e Cura dell'Ospedale di Baggiovara ha manifestato un violento episodio di escandescenze, causando danni a muri e soffitti.

Il paziente, già in cura per problemi psichici, aveva evidenziato segnali di agitazione durante la notte, richiedendo l'amministrazione di terapie. Dopo alcune ore, in uno stato evidente di alterazione psicofisica, ha divelto una porta e vandalizzato varie aree del reparto.

Gli infermieri di turno, tempestivamente accorgendosi dell'accaduto, hanno prontamente allertato le forze dell'ordine, evitando aggressioni fisiche ad altri pazienti e al personale medico. A causa dei gravi danni al reparto, tutti i pazienti ricoverati (16 in totale) saranno temporaneamente trasferiti presso altre strutture.Il paziente è stato successivamente arrestato.

L'Azienda USL di Modena esprime solidarietà agli infermieri del reparto, elogiandoli per la prontezza con cui hanno gestito la situazione. La sicurezza di pazienti e operatori sanitari resta una delle massime priorità dell'azienda, consapevole delle sfide legate all'accoglienza e cura di individui con problematiche sociali e psichiatriche.