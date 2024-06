Ragazzo perde la vita sulla Modena-Sassuolo. Era sceso dalla sua vettura per soccorrere un animale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Modena-Sassuolo, al km 13 in direzione Sassuolo, nella zona di Baggiovara, tra le uscite di Casinalbo e Baggiovara.

L'incidente, avvenuto intorno alle 01:30 di notte, avrebbe coinvolto un'automobile o forse di più e un pedone che ha perso la vita. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità ma sembrerebbe che la giovane vittima si fosse fermata lunga la strada per prestare soccorso ad un animale, quando sarebbe stato travolto da un'altra vettura che sopraggiungeva.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente la Polizia Stradale per avviare le indagini, oltre ai servizi di emergenza del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, per prestare soccorso ai feriti. Tuttavia per il giovane di 24 anni, non c'è stato nulla da fare. Illesa invece una ragazza 34 enne a bordo dell'automobile.